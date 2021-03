AVIS DE DECES - Madame Marguerite MERLE née PYS

GERGY



Roland et Evelyne,

Nicole et Emilien,

Guy et Nicole,

Brigitte et Antoine,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses arrière-arrière-petits-enfants ;

ses frères et sœurs,

beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

et toute la famille

vous font part du décès de

Marguerite MERLE

née PYS

survenu le 3 mars 2021,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 10 mars, à dix heures, en l'église de Gergy.

Elle remercie les infirmères et l'ensemble du personnel à domicile pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir la mémoire de son époux,

Gabriel

et de son fils,

Michel