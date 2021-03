Les jeunes du Dispositif d’Accompagnement Spécifique (DAS) du Pôle Handicap Enfants de la Mutualité Française Saône-et-Loire exposent à Saint-Rémy

Le thème de ce travail photographique a été décidé en commun avec les jeunes participant aux médiations « photo » proposées sur le DAS (dispositif d’accompagnement spécifique).

Ce dispositif accueille des jeunes de 12 à 20 ans en situation de handicap psychique (psychoses), en externat ou en internat selon leurs besoins. Leurs semaines sont rythmées par de la scolarité en interne ou en classe externalisée (collège Camille Chevalier), des soins en hôpital de jour, des médiations éducatives sur le DAS (sport, médiations animales, arts plastiques, photo...), de l’insertion professionnelle pour les plus âgés (ateliers pré-professionnels, stages, formations).

Ces photos ont été réalisées avec un appareil CANON 1200D, et un optique 18/55 CANON basique, tous les jeunes ont fait leurs clichés sans système auto focus, géré leur distance focale et la netteté uniquement en manuel, ce qui a complexifié leur tâche, et les a obligé à une coordination de leurs gestes. Deux ou trois clichés ont été pris avec un appareil bridge FUJI sur des sorties extérieures.

Dans le cadre de cette exposition, nous avons voulu montrer plusieurs facettes de l’utilisation des mains dans le quotidien de ces jeunes. Quel que soit le lieu où ils se trouvaient, ils ont pu chercher et trouver la meilleure façon de mettre leurs mains en valeur, en scène, jouant avec la lumière naturelle, les ombres, les reflets, les conditions météorologiques...

Ils ont réussi à prendre conscience qu’ils pouvaient avoir un autre regard sur les objets, leur corps, et lier les deux pour faire quelque chose de différent, ceci sans se soucier du regard de l’autre. Nous avons constaté combien la main est expressive à l’égal du visage, elle peut être sujet, objet, trace, reflet, ombre, outil de création...et s’intègre facilement dans le travail photographique et la nature environnante. La main peut être tour à tour, en colère (poing levé), tendre, dure, drôle, ...elle est en cela, un réel reflet des émotions humaines.

A travers ce travail autour de la photographie les jeunes ont à divers moments, endroits, mis en images leurs mains et celles de leurs pairs, démontrant que cette partie de leur corps est un moyen d’expression qui complète la parole.

Tous ces jeunes sont confrontés à un afflux permanent de nouvelles technologies, mais à partir de ce travail, ils se sont rendu compte que pour faire avancer le monde, la technologie ne peut se passer de la main humaine. Les mains qu’ils ont choisies ont toutes quelque chose à nous dire, car ce sont leurs mains qui les font humains.

Ces jeunes souffrant de troubles psychiques ont réussi à collaborer, à cheminer ensemble vers un même but, la réalisation d’une exposition photographique. La participation à ce genre de projet contribue à l'intégration et à la participation citoyenne des jeunes et aide à la destigmatisation de la maladie et du handicap psychiques. Ce travail photographique réalisé sur le service peut évoluer vers plusieurs horizons, nous l’utilisons également afin de travailler l’image de soi, les droits à l’image... Il permet un travail sur la socialisation, l’intégration, la création. Cette exposition va valoriser le travail effectué par les jeunes du DAS, et, espérons-le, changera le regard porté sur le handicap psychique de ces jeunes accompagnés.

Les jeunes vous laissent poser votre regard sur leurs mains, ces mains qui vous accueillent avec bienveillance, générosité, partage, sont le reflet de leur vie passée et future....

– Lundi : 10h – 12h

– Mardi et jeudi : 15h – 17h30

– Mercredi : 10h – 12h et 15h – 17h30

– Samedi : 10h – 15h30

Entrée libre – Médiathèque de Saint-Rémy - 4, bis rue d’Ottweiler.