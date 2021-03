L'Arrosoir prépare un retour grondant et détonnant pour son 50e anniversaire

Il trépigne, dans les starting block, de vous retrouver...

En attendant ce retour tonitruant, la vie grouille dans la cave depuis le début d'année: le trio ARK que vous avez pu entendre à l'Arrosoir a sorti son premier disque « Travelling Minds » enregistré dans la salle cet été et disponible sur toutes les plateformes ! Pour continuer, la Fanfarrosoir a sorti ses instruments et ses plus beaux sourires sur le marché de Chalon et auprès de personnes migrantes avec l'association ASTI. Puis le duo oTolipo formé de Nicolas Nageotte à la clarinette et Carmen Lefrançois au saxophone était en résidence pour une captation de vidéos qui sortiront très bientôt... Côté disque, le jeune groupe chalonnais Segment prépare une sortie imminente ! Et pour finir, les résidences se poursuivent avec Barokossa et le Big Band de Poche du Conservatoire...