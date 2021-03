Depuis quarante ans, Charlotte Nessi se bat pour faire vivre la culture en Haute-Saône. S’intéressant à de nouvelles formes d’expression musicale et théâtrale, elle propose un nouveau regard sur l’art lyrique. Charlotte Nessi réalise des projets mêlant chant, théâtre, danse, qui vont à la rencontre du public en le formant et en l’intégrant aux spectacles.

Raphaëlle MANIERE, militante syndicale à Dole (39)

Elue présidente d’ « Osez le féminisme ! 39 » en 2020.

Cheminote, ancienne secrétaire générale de l’Union départementale CGT du Jura, membre du collectif femmes-mixité de la CGT, et vice-présidente déléguée aux droits des femmes et à l’égalité au Conseil économique, social et environnemental (CESE) de 2015 à 2020.

Laurence MEDIONI, directrice RSE & transformation à Mâcon (71)

Elle a créé avec son conjoint la start-up Ubitransport (éditeur-intégrateur de logiciels pour le transport public de voyageurs), qui a progressé de façon exceptionnelle : plus de 100 emplois en six années d’activité.

L’entreprise est lauréate des Trophées RSE Bourgogne-Franche-Comté 2021 pour son engagement au service des communautés et du développement local. En février 2021, elle est lauréate du French eTech Next40/120 pour la deuxième année consécutive et accède à la 84 position du palmarès des Champions de la croissance décerné par Les Echos.