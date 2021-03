RÉGIONALES BOURGOGNE-FRANCHE COMTE : La liste «Le Temps des Cerises» s’affirme pour «un nouvel arc social et écologique»

Ensemble !, la Gauche Démocratique et Sociale, la Gauche Républicaine et Socialiste, La France Insoumise, Nouvelle Donne et Place Publique, six organisations de gauche ont lancé «Le Temps des Cerises» ce mardi 10 mars en vue des prochaines élections régionales, avec le Belfortain Bastien Faudot en tête liste.