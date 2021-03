Les acteurs du tourisme de Saône et Loire ne baissent pas les bras et préparent activement la saison

L'Agence Départementale du Tourisme prépare activement l'ouverture de la saison 2021 et elle entend bien conforter les succès enregistrés au cours de la saison dernière... malgré le contexte sanitaire. Par contre, c'est l'obligation de s'adapter en conséquence. Le clin d'oeil d'info-chalon.com.

Photo prise sans masques le temps de la pose

Contexte sanitaire oblige, la grande "messe" de lancement de la saison touristique prend une autre tournure pour cette saison touristique 2021. Forte de plus de 3400 partenaires touristiques, l'Agence de développement touristique et de la promotion du territoire de Saône et Loire n'est pas restée les mains dans les poches, se contentant d'attendre la "réouverture" programmée vers une vie "normalisée" post-covid, bien au contraire.

Un lancement digitalisé mais au plus près du territoire

Le 1er avril, l'ADT sera bel et bien au rendez-vous de la saison avec la diffusion sur les réseaux et la chaine YouTube de l'ADT d'un reportage d'une heure, donnant la parole à une série d'acteurs économiques du territoire. Pour l'occasion, ce sont 8 vidéos réalisées par l'agence Les Coflocs, pilotée par Florian Mosca et Laurent Lingelser, Savoyard pour l'un et Alsacien pour l'autre mais spécialistes de la valorisation touristique des territoires. L'un et l'autre auront écumé le territoire Saône et Loirien pendant plusieurs semaines. A l'issue de ce périple, les vidéos seront mises à disposition de l'ensemble des acteurs touristiques du département afin qu'ils en fassent bon usage. Le 1er avril, toutes les vidéos seront rendues publiques via l'ensemble des supports qui travaillent dans le secteur touristique.

Une saison 2020 qui place la Saône et Loire sur les bons rails pour 2021

Le bilan réalisé par les professionnels du tourisme ont placé la Saône et Loire loin devant bien d'autres destinations. Notre département s'est largement distingué tout au long de l'été et malgré l'absence d'un grand nombre de touristes issus des autres continents, les nationaux mais aussi nos voisins Européens ont largement plébiscité la Saône et Loire. Et du côté de l'ADT, on espère bien capitaliser sur cette dynamique.

Allez rendez-vous le 1er avril pour découvrir les réalisations...

Laurent Guillaumé