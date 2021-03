Multi'Gym reprend ses activités en extérieur à l'Etang Chaumont de Châtenoy-le-Royal.

Avec le retour des beaux jours, l’association Multi’ Gym réaménage ses horaires pour la pratique de ses activités en extérieur.

Le printemps arrive doucement avec le retour du beau temps et le besoin de sortir, de prendre l’air et de redémarrer la pratique d’exercices en extérieur. Avec les contraintes sanitaires, Multi ’Gym avait dû remplacer la gym séniors par de la marche sportive pendant l’hiver. Maintenant, les cours de gym peuvent reprendre à l’étang Chaumont avec quelques aménagements d’horaires. Pour la présidente de l’association Delphine Peytavi : « Depuis le confinement, nous avons utilisé tous les moyens possibles pour assurer une continuité des cours à nos adhérents : séances en distanciel et aussi en présentiel, car il est important de garder le lien sportif et social en cette période difficile. Toujours dans cette même optique, nous avons décidé de reprendre les cours en journée en extérieur à partir du 22 mars afin de pouvoir animer à nouveau notre commune et retrouver cette convivialité qui nous est chère. Les séances se feront, bien entendu, sur inscription et dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Nous espérons bientôt reprendre également nos cours du soir afin de pouvoir satisfaire l'ensemble de nos adhérents. »

Dès le lundi 22 Mars, les horaires du matin sont décalés d'une heure. Ceux de fin d'après-midi sont avancés pour que les personnes puissent rentrer en toute sécurité avant le couvre-feu. A partir du 26 mars il n’y a plus de séance de marche sportive, les cours de Christophe reprennent à l’étang Chaumont.

Programme activités semaine du 22 au 26 Mars 2021

Cours en extérieur à l’étang Chaumont, n’oubliez pas d’apporter votre tapis.

Lundi matin avec Valérie : Zumba de 10h à 11h ; Pound de 11h à 12h (apporter baguettes de pound ou 2 baguettes en bois)

Lundi après-midi avec Iwona : Gym séniors de 14h à 15h

Lundi après-midi avec Philomène : Danse séniors de 15h à 16h30

Mardi matin avec Iwona : Gym dynamique de 09h45 à 10h45 et de 10h45 à 11h45

Mercredi matin avec Philomène : Gym séniors de 09h45 à 10h45

Jeudi matin avec David : Renforcement musculaire de 10h à 11h et de 11h à 12h

Jeudi après-midi avec Pauline : Yoga doux de 15h à 16h15 et de 16h15 à 17h30

Vendredi matin avec Christophe : Gym séniors de 10h à 11het de 11h à 12h

Pour les séances de marche nordique les jours et horaires sont les suivants : avec Yann le Jeudi de 9h à 11h et le Vendredi de 9h à 11h

le Samedi avec Christophe de 9h30 à 11h30 (marche annulée si trop peu de participants)

Tous les cours se font sur inscription chaque semaine avec un maximum de 5 personnes par séances. Il est impératif d’appliquer les gestes barrières et de respecter la distanciation.

C.Cléaux

Renseignements et inscriptions par SMS au 06 89 90 24 66

Mail : [email protected] .com

Site internet : multigymchatenoyleroyal.wifeo.com