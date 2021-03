Le marché des producteurs locaux à Châtenoy le Royal, tous les ans pourquoi pas ?

C’est sous un ciel conforme au mois de mars que le marché des producteurs organisé par le GAEC Elevage Galoche s’est déroulé ce samedi.

Difficile d’amener comme l’an dernier une vache et son petit, alors Cédric Galoche a exposé son tracteur agricole sur la place du marché à côté des divers producteurs qui avaient bravé le temps pas très clément de mars et rempli de giboulées. Ce samedi était différent de ceux du reste de l’année où les clients trouvent régulièrement le matin poissonnier, fromager et marchands de légumes sur la place du marché.

Ce samedi 13 mars, juste en face du bar à lait, sur la place du marché, le long de l’avenue du Général De Gaulle, s’étaient installés, pour la journée, des producteurs locaux de viande, miel, caramels, whisky, gâteaux, savons, cosmétiques naturels, savons au lait d’ânesses, huiles de massage… Tout un panel de bons produits pour attirer les visiteurs et donner un peu d’animation à Châtenoy-le-Royal en ces périodes difficiles à vivre.

Au Bar à lait, comme à l’accoutumé, on pouvait acheter lait, yaourts, fromages frais, beurre, veau … Il était important pour Anne-Laure et Cédric de marquer l’anniversaire de l’ouverture de leur magasin. Même si la convivialité habituelle de cette journée était un peu étouffée par les contraintes sanitaires, il n’en reste pas moins l’amitié, la bonne entente des participants et le plaisir d’une sortie pour les visiteurs.

Malgré ce temps ponctué de coups de vent, de pluie et de timides rayons de soleil, les clients ont répondu présents, pour preuve il a fallu réapprovisionner en produits un producteur dont l’étal était presque vide en fin de matinée. Vincent Bergeret maire de la commune, quelques adjoints et conseillers municipaux étaient présents pour apporter leur soutien aux producteurs installés sur ce marché et à la famille Galoche initiatrice de cet évènement. Si la météo avait été plus favorable, à défaut de manèges, des tours de tracteurs auraient peut-être et très certainement amusé les enfants !!!

C.Cléaux