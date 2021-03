CORONAVIRUS - Les autotests débarquent prochainement

C'est une histoire de quelques jours.

La Haute Autorité de Santé doit encore valider une phase mais selon Jérôme Salomon, le directeur de la santé, les autotests devraient être disponibles en pharmacie et dans les grandes surfaces d'ici quelques jours. Le principe est simplissime mais si l'efficacité n'est pas à la hauteur des tests PCR évidemment. Les autotests sont classés dans la catégorie des tests antigéniques. Un certain nombre d'interrogations demeurent pour autant en suspens ? notamment la question de la traçabilité des résultats en cas de positivité, le coût et sa prise en charge par l'assurance maladie et bien sûr son efficacité qui ne doit pas être inférieure à 80 % pour être validé par la Haute Autorité. Toutes ces interrogations devraient être levées tout prochainement.