Une fidèle d'info-chalon lance un appel à la vigilance suite à des démarchages à domicile

"Je ne sais pas s'il est possible pour vous d'écrire un article sur info chalon afin de prévenir les chalonnais que 2 jeunes femmes font du démarchage douteux,

Ce matin elles se sont présentées à mon domicile ( avenue de Paris) me demandant une facture EDF, quand j'ai répondu qu'une des deux personnes s'était déjà présentée l'année dernière dans les mêmes conditions ( soit disant pour total direct energy) et que j'avais refusé, elle a commencé à s'énerver, j'ai donc demandé son nom et / ou sa carte professionnelle elle m'a répondu que je n'avais pas à lui demandé ça, elle s'est énervée, je lui ai donc signalé que j'allais contacter des gens, elle m'a dit de faire le 17, puis est parti en m'insultant ( de conne), à 2 reprise.

J'ai donc prévenu la police nationale en leur communiquant la plaque d'une voiture suspecte au sein de ma résidence.

La mairie de chalon à elle aussi été prévenue".