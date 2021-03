La maison de justice et du droit (M.J.D.) de Chalon-sur-Saône gratuite et ouverte à tous

Les missions de la maison de justice et du droit

La maison de justice et du droit (M.J.D.) est un lieu d’accueil, d’informations, de conseils et d’orientation, gratuit et ouvert à tous les citoyens à la recherche d’un renseignement juridique en cas de litige.?C’est un établissement judiciaire résultant d’un partenariat entre le ministère de la justice et une collectivité locale. Nées d’initiatives locales au début des années 1990, placées sous l’autorité conjointe du président et du procureur d’un tribunal, les MJD assurent une présence judiciaire de proximité, concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit. Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent s'y exercer. Il existe à ce jour, 148 MJD réparties au sein de 30 cours d’appel et de 67 départements.





Des services gratuits proposés par des professionnels :

A Chalon-sur-Saône, des professionnels du droit tels qu’avocats et notaires, des juristes, des conciliateurs de justice, un délégué du Défenseur des Droits, un écrivain public ... mettent leur expertise à la disposition de chacun dans des domaines très variés (divorces, droit de la consommation, convocation en justice, surendettement, conflits de voisinage, litiges administratifs, victimes d’infractions pénales ...). Il s’agit de proposer aux usagers, en toute confidentialité, une première information juridique, une aide à la compréhension des documents ou une orientation vers un professionnel compétent.



Coordonnées de la Maison de Justice et du Droit de CHALON-SUR-SAONE :

Adresse : 5 Place de l'Obélisque 71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Téléphone : 03.85.90.87.80

Courriel : [email protected]

Horaires : les lundis : de 9h à 12h30 et de 13h à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; les vendredis : sur rendez-vous, de préférence.





Tribunal judicaire de Chalon-sur-Saône

Arrivée de nouveaux partenaires :

1/ En février 2020, la Maison de Justice et du Droit a noué un partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL). Elle propose depuis cette date des permanences à toutes personnes souhaitant obtenir des informations en matière de droit du logement (relation locataires/propriétaires ; accession à la propriété ; copropriété ; urbanisme ...) chaque 1er et 3ème mercredi de chaque mois (en distanciel depuis la crise sanitaire).

2/En mars 2021, un partenariat avec la Sauvegarde 71 et l’Union Départementale des Associations Familiales de Saône-et-Loire permettra d’élargir la palette de services proposés au sein de la Maison de Justice et du Droit.

Ce protocole permettra la création d’une permanence d’information et de soutien aux tuteurs et aidants familiaux. Il s’adressera à toute personne souhaitant obtenir des informations ou un soutien en matière de protection des majeurs (tutelles, habilitation familiale, mandat de protection future..) Les personnes intéressées pourront se présenter à la Maison de Justice et du Droit, avec ou sans rendez- vous. Ces permanences seront animées par les professionnels de La Sauvegarde 71 et de l’UDAF 71, et auront lieu chaque 2ème et 3ème jeudi du mois, de 13h30 à 16h30.