41 amendes délivrées pour des routiers en infraction, sur la RCEA, entre Montchanin et Chalon-sur-Saône

Les militaires de l’EDSR, des enquêteurs, les agents de la DREAL, la sécurité routière et même l’hélicoptère de la Gendarmerie Nationale ont été mobilisés, sur la RCEA, entre Montchanin et Chalon sur Saône. 10 routiers verbalisés pour usage du téléphone, 5 pour non respect des distances de sécurité... Mais aussi près de 1000 euros pour une surcharge du double autorisé...