Saint Rémy contribue à l’action du Téléthon 2020 avec un chèque de 3955 €

Une cérémonie en toute simplicité pour cette remise de chèque à l’ ̏AFM Téléthon 71 Est˝.

Florence Plissonnier entourée d’adjoints(es) de la commune recevait, ce mardi après-midi, Sylvain Guillemin coordinateur de l’̏AFM Téléthon 71 Est˝ pour lui remettre un chèque de 3955 €. Ce chèque représente la contribution de la mairie qui a attribué une subvention de 2500 €, de l’association Pyramide ̏Py-remy-2˝ pour un montant de 627 €, d’un généreux San Rémois avec un don de 150 € et du service activités loisirs séniors qui reverse les 678 € de bénéfices dégagés par le repas à thème organisé pour les séniors. Les commerçants participent en fournissant gracieusement les produits pour ce repas.

Sylvain Guillemin a chaleureusement remercié la commune de Saint Rémy, Florence Plissonnier et toute son équipe ainsi que les bénévoles et donateurs pour ce très beau Téléthon 2020.

L’AFM Téléthon en Saône et Loire

La Saône et Loire est coupée en deux secteurs par manque de coordinateurs d’animations locales pour recueillir des dons. Deux coordinateurs Michel Camus et Sylvain Guillemin s’occupent du secteur ̏AFM Téléthon 71 Est˝ qui part de Mâcon jusqu’à Demigny, englobant toute la Bresse et jusqu’à St Léger sur Dheune.

L’AFM Téléthon 71 Est, avec ses 40 animations, a rapporté environ 200 000 € en 2019, malheureusement avec la pandémie de Covid, 2020 n’a pas pu se dérouler normalement et seulement 40 000 € ont été récoltés et 10 animations ont pu avoir lieu. Sylvain Guillemin garde l’espoir d’une nouvelle dynamique sur 2021 avec quelques animations. Au niveau national le montant de 58,6 millions € est avancé pour 2020 mais les résultats définitifs ne sont pas encore connus. D’ores et déjà les chiffres seront nettement en baisse par rapport à 2019.

C.Cléaux