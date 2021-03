AVIS DE DECES - Madame Marie-Louise DURAND née BENON

CHALON-SUR-SAÔNE, - LES CHARREAUX



Jean-Claude, son époux ;

Raphaël, son fils et Christelle sa belle-fille ;

Lancelot, Liam, Cécile et Nicolas, ses petits-enfants ;

parents et amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Louise DURAND

née BENON

survenu à l'âge de 77 ans.

La cérémonie sera celebrée vendredi 19 à onze heures quinze au crématorium de Crissey selon le contexte sanitaire actuel.

Marie-Louise est partie rejoindre son frère Michel et son fils Jean-Luc. Ni fleur, ni plaque, merci par avance.