La Voix et ses multiples Guérisons : c’est l’événement en ligne à découvrir ce vendredi

Auriane, Eva, Estelle, Loni et Marion ont en commun une même flamme. Presque une ferveur. En un temps fulgurant, elles ont créé leur association, La Grosse pièce, qui invite chacun et chacune à s’associer autour d’un levier puissant : la Voix. Intrigué ? Alors, venez découvrir, ce vendredi à 19 h 30, l’événement en ligne « La Voix et ses multiples Guérisons ». 12 intervenants, artistes et thérapeutes, ouvriront des horizons insoupçonnés sur les multiples facettes de cet instrument universel. Eva Arnaud, chanteuse, enseignante et psychopraticienne lève le voile sur cette soirée si spéciale.