L'Humour du risque / un nouvel événement les 20 et 21 mars !

Nouvel événement construit conjointement par l'Espace des Arts, Scène nationale et EntreScènes, une société dijonnaise de production et diffusion d'artistes, en 1 mois seulement, 'L'Humour du risque' donne le ton : le besoin de rire et de faire rire !