CORONAVIRUS : La situation dans les établissements scolaires de l'académie de Dijon

Le rectorat établit un point de situation au jeudi 18 mars. Huit classes sont fermées en Côte-d'Or et cinq classes en Saône-et-Loire.

Communiqué du rectorat de l'académie de Dijon



0 structure scolaire fermée sur 1.977 écoles et établissements scolaires

21 classes fermées sur 11.506 classes du premier et second degré (soit 0,19%)

278 élèves présentant un cas de Covid confirmé sur 271.764 élèves (soit 0,10%)

23 personnels présentant un cas de Covid confirmé sur 26.793 personnels (soit 0,09%)



Les élèves tenus de rester à leur domicile bénéficient de la continuité pédagogique assurée par leurs professeurs.