Châtenoy le Royal salue les victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie

19 mars, une date pour cette Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie, un cessez-le-feu proclamé le 19 mars 1962 à midi.

La commune de Châtenoy-le-Royal et le Comité local de la FNACA, ont tenu à commémorer cet instant de recueillement et de mémoire devant le Monument aux Morts et ce malgré les conditions sanitaires actuelles qui restreignent le nombre de participants et auxquelles ce sont ajoutées des conditions climatiques glaciales en cette veille de printemps.

Cela n’a pas empêché le maire Vincent Bergeret ainsi que Madame le Sénateur Marie Mercier, quatre conseillers municipaux, les porte-drapeaux et le président de la FNACA, Jean-Marie Moutier, d’être fidèles à ce rendez-vous ou l’émotion a toujours une place prépondérante surtout pour ceux dont les souvenirs de cette période de leurs vies d’hommes ne manquent de remonter dans les mémoires. Instant simple mais suffisant pour penser à ces 30000 morts et 65000 blessés que ce conflit algérien à générer parmi les français militaires du contingent ou de carrière.

Dépôt de gerbes pour donner une note colorée à ce recueillement mais ou la musique de l’Harmonie Banda manquait cruellement pour ré-hausser l’esprit de ce temps mémoriel. Le Maire a lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée de la mémoire et des anciens combattants. Message rappelant cet avant et cet après, dont l’exil de ceux et celles qui vivaient « là-bas », pour beaucoup sur leur terre natale et dont le droit du sol avait un véritable sens, exil qui a bouleversé parfois de façon sanglante des vies et des familles.

Il est bon de retenir dans ce message la reconnaissance et le respect de la France pour cette mémoire et ce devoir de « continuer, inlassablement, à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l’histoire de la guerre d’Algérie et en expliquer les faits et les évènements ». Un souhait que le monde Combattant d’Afrique du Nord souhaite et veut de façon juste et non unilatérale parfois même accusatrice. C’est pour cela que cette journée commémorative est importante.

JC Reynaud