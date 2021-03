Comment et pourquoi jeûner ? À Rully, le centre « Jeûne Rando Énergie » vous initie à cette pratique ancestrale

Quels sont les bienfaits du jeûne sur le corps et le mental ? Comment jeûner, sur quelle durée ? Le centre « Jeûne Rando Énergie », récemment créé par Christelle Morosolli à Rully, tout près de Chalon, vous invite à le pratiquer et le comprendre, associé à diverses activités bien-être. Les stages commencent dès le mois d’avril : à vos agendas !

Oui, on peut dire que la pratique du jeûne est bénéfique puisqu’elle contribue à éliminer les substances toxiques de l’organisme, lui redonnant ainsi un élan nouveau. Et cette pratique ne date pas d’hier, elle est même ancestrale. Mais elle doit aussi être encadrée par des règles d’hygiène de vie, une connaissance de ses effets, et pratiquée sur une personne en bonne santé.

L’encadrement proposé par Jeûne-Rando-Énergie

C’est dans un gîte à Rully que Christelle Morosolli et son équipe vous reçoivent pour des stages d’une durée de 3 à 6 jours. Le centre, qui bénéficie du label FFJR (Fédération francophone Jeûne et randonnée), inscrit le jeûne dans une prise en charge globale : « Nos stages ont une visée de bien-être uniquement, non thérapeutique, précise Christelle. Environ 1 semaine avant, j’envoie aux personnes intéressées un questionnaire : je dois m’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication. Parallèlement, nous préconisons, quelques jours avant le stage, une descente alimentaire progressive, comme un sevrage, pour optimiser les effets bénéfiques de la détoxication. Puis nous suivons nos clients la semaine suivant la fin du stage. »

Une journée au gîte : partage de connaissances, soins et activités bien-être

Quelles sont les différentes méthodes de jeûne ? Est-ce dangereux pour la santé ? Comment agit-il sur notre mental ? Des temps d’échange, notamment sur l’alimentation et la diététique chinoise sont encadrés par une naturopathe. En parallèle sont proposés, par les intervenants de l’équipe, divers soins et activités qui renforcent l’effet du jeûne : randonnées, sophrologie, massages, méditation, kinésiologie, Pilates ou Qi Gong. « Le jeûne est une technique de santé efficace pour la détoxication physique, émotionnelle et mentale. Elle a pour bienfaits un nouvel élan de dynamisme, et une prise de conscience sur le chemin de la responsabilité de votre santé » conclut Christelle.

Rassurez-vous : mettre le système digestif au repos n’exclue en rien les jus de fruits, tisanes et le bouillon du soir ! Alors, partant ?

Par Nathalie DUNAND

[email protected]





Stages limités à 6 personnes

3, rue de Remenot

71150 Rully

Tél. : 06 16 23 54 52

Site : https://www.jeune-rando-energie.com/le-jeune-detox-jeune-stage-de-jeune

Mail :[email protected]



Prochains stages : toutes les dates et tarifs sur le site

du 6 avril au 11 avril 2021

du 26 au 29 avril 2021