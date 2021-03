Bastien Villeboeuf : Portrait d’un auteur photographe Chalonnais.

Plus que l’image l’art du cliché a réveillé et fait s’épanouir l’amour et la passion de la photographie chez Bastien Villeboeuf.

Bastien est bercé depuis sa naissance en 1992 dans le milieu artistique au sein d’une famille de musiciens par ses grands-pères Claude et Pierre et ses parents Christian et Valérie. Avec ses deux sœurs ils auront la même passion pour la musique et rejoindront l’harmonie dirigée de nombreuses années par son papa Christian qui est aussi aquarelliste à ses heures.

Quand il est ado, le numérique est cher et n’est pas encore à la portée de toutes les bourses, pourtant Bastien s’adonne à la photo avec des appareils argentiques jetables lors de ses stages de musique à Bellefontaine, des rencontres entre copains, des repas de famille, des concerts et tout ce qui est sujet à être mis dans la ̏boîte noire˝ avec des inconvénients majeurs comme le nombre de poses et la découverte du résultat des photos qu’après le tirage sur papier. Très vite le numérique devient intéressant par sa conception et la possibilité de voir sur écran les photos réalisées. Bastien a 20 ans et acquiert, dès qu’il le peut, un premier reflex numérique avec lequel il fera ses débuts prometteurs dans la photo d’art numérique.

En 2017 il se tourne vers le métier de photographe et prendra le statut d’auteur photographe tout en gardant son métier d’électricien de la fonction territoriale. Ce statut d’auteur photographe lui permet de travailler pour les entreprises, l’immobilier, les journaux spécialisés comme Auto-Moto, à contrario il n’a pas le droit d’exercer sa passion dans les domaines publiques (mariage, évènementiel…). Peu importe, il a développé son sens artistique dans d’autres domaines tels que les animaux, les paysages, les monuments et tout particulièrement l’astrophotographie (les galaxies, les planètes…).

Info Chalon.com : Bastien comment vous est venue cette passion pour l’astrophotographie ?

Bastien Villeboeuf : « Quand j’étais enfant, nous passions des grands moments avec mon papa à regarder le ciel, c’est lui qui m’a tout appris sur les astres, les constellations, comment les reconnaitre et leurs relations avec la mythologie grecque. Depuis, j’ai toujours eu une admiration pour le ciel et l’envie de le photographier, quitte à passer des heures la nuit en plein champ avec mon matériel. J’ai appris les techniques de l’astrophotographie sur le tas avec un groupe de spécialistes qui m’ont conseillé. Pour bien apprendre il faut être avec les bonnes personnes, au bon moment. J’ai mis un an à apprendre parfaitement le ciel. Je me suis équipé d’un télescope assez puissant et d’un pied motorisé capable de suivre l’étoile ou la planète que je veux photographier. Tout ce matériel représente de gros investissements indispensables pour travailler et réaliser de beaux clichés.»

Que représente la photographie pour vous ?

« La photographie est un bon moyen pour garder des souvenirs de famille, de ceux avec qui vous avez passé de bons moments, des copains, pour figer, capturer des images des lieux que j’ai parcourus à travers la France et l’étranger, des parcs zoologiques, du ciel et des étoiles»

Bastien Villeboeuf, un artiste qui va ravir le public avec ses photos artistiques lors de prochaines expositions. Il a des projets plein la tête et Info Chalon.com ne manquera pas de tenir les lecteurs informés des lieux où seront exposées ses photos.

C.Cléaux