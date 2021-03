Partenariat entre la Fédération des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne-Franche-Comté & la CPME Bourgogne-Franche-Comté

Ce 18 mars, la Fédération Régionale des Jeunes Chambres Economiques de Bourgogne-Franche-Comté et la CPME Bourgogne-Franche-Comté ont signé une convention de partenariat pour associer leur synergie autour de l’entrepreneuriat qu’il soit économique ou citoyen. Une occasion pour les deux organisations de partager de nouvelles opportunités de projets pour les années à venir. La FJCE et la CPME se sont notamment engagées à communiquer en interne sur le partenariat, à promouvoir un échange d’informations sur les événements de chaque organisation et à valoriser ce partenariat en externe.

Ce partenariat va permettre de généraliser des partenariats territoriaux entre les jeunes chambres économiques et les CPME départementales au sein de la région comme c’est le cas depuis quelques mois avec la CPME de Saône-et-Loire et les JCE d’Autun, de Chalon-sur-Saône et de Mâcon et depuis quelques jours entre la CPME de l’Yonne et la JCE de Auxerre.

Photo de gauche à droite : Louis DEROIN, Président CPME BFC et Ludovic BERTEAU, Vice-Président en charge du développement & partenariat de la FJCE BFC