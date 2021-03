AVIS DE DECES - Madame Noëlla MEUNIER

MERCUREY, MILLERY



Karina et Philippe,

Nathalie et Christian,

ses enfants ;

Arthur, Lazare, Agathe,

ses petits-enfants chéris ;

les familles Dubau, Thevenot, Bigarnet, Berthoud,

Gay,Bissonnier,

ses coussins ;

Claude Boisset,

Hugo et Charlotte Boisset,

Lou et Anthony Bonsans,

Marie-Claude Choureau,

sa famille par allliance ;

Elisabeth Loupi, Christiane Mazué,

Jeanine Malcoiffe, Claude Raquillet ;

ses amies,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Noëlla MEUNIER



survenu le 17 mars à l'âge de 77 ans.

La cérémonie aura lieu le lundi 22 mars 2021 à quinze heures au cimetière de Touches à Mercurey. Noëlla repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.