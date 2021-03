Permis retiré pour un jeune de Haute-Savoie à 171 km/heure et positif aux stupéfiants en Saône et Loire

Deux conducteurs ont perdu voiture et permis sur l'A6. Un troisième sur la RCEA.

Les gendarmes de l'EDSR de Saône-et-Loire ont procédé à trois rétentions du permis de conduire et à trois mises en fourrière administrative, entre le 19 et le 21 mars.

Vendredi 19 mars, à 17h15, sur la A6, commune de Fontaines (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, ont contrôlé le conducteur d'une Mercedes classe C, à la vitesse de 170 km/h (vitesse retenue : 161 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, jeune conducteur âgé de 44 ans, demeure en Alsace et est couvreur.

Le samedi 20 mars, à 17h15, sur la A6, commune de Saint Symphorien d'Ancelles (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, ont contrôlé le conducteur d'une Mini Cooper, à la vitesse de 171 km/h (vitesse retenue : 162 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Il était également dépisté positif aux stupéfiants. Ce dernier, jeune conducteur de 22 ans, demeure en Haute Savoie et est sans emploi.

Dimanche 21 mars, à 17h00, sur la RN79, commune de Milly-Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay-lès-Mâcon, ont contrôlé le conducteur d'une Volkswagen ID3, à la vitesse de 158 km/h (vitesse retenue : 150 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, jeune conducteur âgé de 19 ans, demeure en Saône-et-Loire et est en apprentissage.