Les Terres de Bourgogne à l'honneur ce mercredi soir dans Des Racines et Des Ailes

Carole Gaessler est à Dijon, la capitale de la Bourgogne, qui abrite un très riche patrimoine. Elle visite le château du comte Roger Bussy-Rabutin, dont l'histoire pourrait inspirer un roman. Le premier reportage survole la région et ses plus de 300 châteaux forts. Puis direction la campagne, où des terroirs et des savoir-faire se sont transmis et perdurent aujourd'hui grâce à des passionnés.