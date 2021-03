VILLES ET VILLAGES FLEURIS : Destination Saône-et-Loire dévoile ses palmarès

La campagne du label qualité de vie "Villes et Villages Fleuris" est organisée chaque année par l'Agence Touristique Destination Saône & Loire.

Compte tenu de la crise sanitaire, l'Agence Touristique a annulé les visites des communes avec les membres du jury et, de ce fait, le Concours des Villes et Villages Fleuris 2020.

Cependant, elle a continué sa mission d'accompagnement par des audits personnalisés sur demande et les communes impliquées dans la démarche du label "Villes et Villages Fleuris" ont été récompensées.

Le contexte actuel est certes particulier, mais l'Agence Touristique ne ménage pas ses efforts pour accompagner ses partenaires, bien au contraire, et les communes de Saône-et-Loire, accompagnées par l'agence dans le cadre du label qualité de vie "Villes et Villages Fleuris" ne sont pas en reste non plus.

Habituellement, l'Agence Touristique se déplace dans les communes de Saône-et-Loire afin d'établir son palmarès selon une grille de critères précis. Cette année, les tournées n'ayant pu avoir lieu, le palmarès a été établi selon le critère du nombre d'années de participation au concours, de 16 à 20 ans, et 48 communes ont été primées pour leur engagement depuis de nombreuses années en faveur de l'amélioration de la qualité de vie tout en préservant l’identité du territoire et leur contribution à faire de la Saône-et-Loire un département attractif pour ses habitants et ses visiteurs de plus en plus nombreux. A ce jour, la Saône-et-Loire compte 55 communes labellisées : 4 communes labellisées 4 fleurs , 12 communes labellisées 3 fleurs ; 17 communes labellisées 2 fleurs et 23 communes labellisées 1 fleur.

Le palmarès du concours villes et villages fleuris

Communes labellisées

Communes 4 fleurs : CHATENOY-LE-ROYAL ; MACON ; PARAY-LE-MONIAL ; CHALON-SUR-SAONE

Communes 3 fleurs : AUTUN ; BERZE-LA-VILLE ; BOURBON-LANCY ; CHARNAY-LES-MACON ; CHAROLLES ; CRECHES SUR SAONE ; GUEUGNON ; LA CLAYETTE ; LE CREUSOT ; LOUHANS-CHATEAURENAUD ; MONTCEAU-LES-MINES ; SANCE

Communes 2 fleurs : BRANGES ; CHAGNY ; CHARDONNAY ; CRESSY-SUR-SOMME ; DIGOIN ; FRONTENAUD ; ISSY-L'EVEQUE ; MARCIGNY ; POISSON ; PRETY ; PRISSE ; SAGY ; SAINT-MARCEL ; SERLEY ; TANCON ; TOURNUS ; VENDENESSE-SUR-ARROUX.

Communes 1 fleur : BAUDRIERES ; BUXY ; CHAMPFORGEUIL ; CHATENAY ; CHAUFFAILLES ; CRISSEY ; CUISEAUX ETANG-SUR-ARROUX ; GERGY ; LE BREUIL ; LEYNES ; MARTAILLY-LES-BRANCION ; MONTAGNY-PRES-LOUHANS ; ORMES ; PERRECY-LES-FORGES ; ROYER ; SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE ; SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS ; SENNECEY-LE-GRAND ; SEVREY ; TOULON-SUR-ARROUX ; VERGISSON ; VOLESVRES.

20 ANS DE PARTICIPATION AU CONCOURS

BRIANT ; BRUAILLES ; CIEL ; CURBIGNY ; MARTIGNY-LE-COMTE ; MELAY ;SAINT-GERMAIN-DU-BOIS ; SERCY ; VARENNES-SOUS-DUN ; VENDENESSE-LES-CHAROLLES.

19 ANS DE PARTICIPATION AU CONCOURS

CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES ; FLEURY-LA-MONTAGNE ; LA CHAPELLE-SOUS-BRANCION ; LA GRANDE-VERRIERE ; LANS ; MARLY-SOUS-ISSY ; MUSSY-SOUS-DUN ; SAINT-EDMOND ; SAINT-LEGER-LES-PARAY ; SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE ; SAINT-MARTIN-DE-LIXY ; SALORNAY-SUR-GUYE.

Prix du Décor de Noël 2020

Communes labellisées

Communes labellisées de moins de 3 000 habitants

Mention Spéciale POISSON

1er prix PRISSE ; 2e prix MARCIGNY ; 3e prix TOULON-SUR-ARROUX ; 4e prix ISSY-L'EVEQUE.

Communes labellisées de plus de 3 000 habitants

1er prix DIGOIN ; 2e prix AUTUN ; 3e prix BOURBON-LANCY ; 4e prix SAINT-MARCEL ; 5e prix CHAROLLES ; 6e prix CHARNAY-LES-MACON ; 7e prix LE CREUSOT ; 8e prix CHAGNY

Prix du Décor de Noël 2020

1er prix CHARETTE-VARENNES ; 2e prix PLOTTES ; 3e prix VINCELLES ; 4e prix FLACEY-EN-BRESSE ; 5e prix SALORNAY-SUR-GUYE ; 6e prix VENDENESSE-LES-CHAROLLES ; 7e prix DENNEVY ; 8e prix MUSSY-SOUS-DUN ; 9e prix SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS ; 10e prix BAUGY ; 11e prix CHARBONNIERES.

Ont participé au prix du décor de Noël 2020 : SAMPIGNY-LES-MARANGES ; SAINT-FIRMIN ; BERZE-LE-CHATEL ; LONGEPIERRE ; CURDIN

Communes sans label plus de 1000 habitants

1er prix MONTPONT-EN-BRESSE ; 2e prix ALLERIOT ; 3e prix LAIVES ; 4e prix ex aequo MELAY ; 4e prix ex aequo SAINT-GERMAIN-DU-BOIS.

Ont participé au prix du décor de Noël 2020 : FONTAINES ; MERVANS ; MONTCHANIN ; ROMENAY ; ROMANECHE-THORINS.