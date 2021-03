La Ville de Saint Marcel dotée d’un budget de plus de 14,5 millions d’euros en 2021

On a beaucoup parlé chiffres lors du dernier Conseil municipal, présidé par Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel. Avec notamment ceux du budget primitif, adopté sans les voix de l’opposition.

Six semaines après la tenue du débat d’orientation budgétaire, le Conseil municipal de Saint-Marcel était appelé ce lundi 15 mars à voter le budget primitif 2021. Sans surprise il a été adopté par 23 voix sur 29. Les 23 voix de la majorité. Les six élus de l’opposition ayant en effet préféré s’abstenir. Auparavant Karine Plissonnier, adjointe en charge des finances, avait souligné, en préambule à une présentation détaillée, « Le vote du budget est un acte majeur de la vie municipale ».

Cette année, le budget de la Ville sera de 14 565 689,12 €, à savoir 8 665 536, 41 € en section de fonctionnement et 5 900 152,71 € en section d’investissement. Il était de 14 445 542 € en 2020. Par rapport à l’an passé la section de fonctionnement est en baisse de 0,86 % ( -74 932,59 € ) tandis que la section d’investissement progresse de 3,42 % ( +195 079,71 € ). Un budget que Karine Plissonnier a qualifié d’« ambitieux », tout en faisant observer « Il faut rester très prudent, parce qu’on ne sait pas de ce que l’avenir sera fait ». L’adjointe aux finances faisant en autres état d’une capacité de désendettement de 2,46 ans.

Un manque de données et d’informations

Un budget sur lequel la minorité a préféré s’abstenir. Sa cheffe de file Christine Louvel en a donné la raison. « Nous déplorons vivement le manque de données etd'informations précises sur vos objectifs pour 2021. Nous étions, nous semble-t-il, en droit de bénéficier de commentaires plus consistants de ces lignes budgétaires ». Et de développer son argumentaire. « Vous avez annoncé dans le Saint-Marcel-Info de janvier 2021 un certain nombre d’actions dans un souci de solidarité renforcée. A travers les lignes de ce budget, en section fonctionnement, il est très difficile de se rendre compte de ce qui sera renforcé. Surtout lorsque l’on note, par exemple, une baisse de 179 000 € pour la subvention du CCAS qui englobera, de plus, celle de la RPA. Nous n’avons pas non plus de visibilité sur ce que vous prévoyez au budget en ce qui concerne les actions envers le service enfance-famille, alors que le besoin d’accompagnement s’est accru, du fait de la crise sanitaire. Pas davantage de visibilité concernant la part réservée à la culture, si ce n’est les 4 300 € alloués pour achat de livres ou de disques et les 127 488 € en direction des associations ». Dans la seconde partie de son intervention Christine Louvel s’est interrogée notamment sur les intentions de la majorité en matière d’environnement et d’urbanisme, afin de répondre aux changements climatiques, en ce qui concerne la rénovation de la salle Alfred-Jarreau.

Merci aux agents pour leur travail

S’il n’y a donc pas eu de consensus entre la majorité et l’opposition pour adopter le budget primitif 2021, l’accord a été par contre total pour remercier les agents des différents services qui ont travaillé au recueil des éléments qui ont permis sa présentation.

Le Conseil municipal a adopté également, mais cette fois-ci à l’unanimité, le budget annexe de la ZAC des Fontaines, qui s’élève en 2021 à 7 339 883,63 €, dont 3 693 164,62 € en section de fonctionnement et 3 646 719,01 € en section d’investissement. Un budget en augmentation de 2,09% par rapport à l’année dernière.

L’unanimité a été également de mise pour l’approbation du compte de gestion 2020 du budget principal, qui présente un résultat global de clôture de 1 531 907,66 € ( 1 366 350,70 € en section de fonctionnement et 165 556,96 € en section d’investissement ) et pour celle du compte de gestion 2020 du budget annexe de la ZAC des Fontaines, qui fait apparaître un résultat global de clôture négatif à 338 321 € ( - 14 035,87 € en section de fonctionnement et – 324 285,13 € en section d’investissement).

Une belle unanimité à nouveau disparue lorsqu’il s’est agi d’entériner le compte administratif 2020 du budget principal, qui se traduit par 13 236 945,93 € de recettes ( 8 845 246,14 € en section de fonctionnement et 4 391 699,79 € en section d’investissement) et par 11 705 038,27 € de dépenses (7 478 895,44 € en section de fonctionnement et 4 226 142,83 € en section d’investissement). L’opposition ayant voté contre. Mais une entente retrouvée quelques instants plus tard pour l’adoption du compte administratif 2020 du budget annexe de la ZAC des Fontaines, dont les résultats se répartissent en 3 814 967,52 € de recettes (1 942 533,64 € en section de fonctionnement et 1 872 433,88 € en section d’investissement) et en 4 153 288,52 € de dépenses (1 956 569,51 € en section de fonctionnement et 2 196 719,01 € en section d’investissement).

Les subventions 2020 reconduites en 2021



Les élus minoritaires n’étaient pas d’accord sur les critères d’attribution des subventions 2021 aux associations locales et aux organismes extérieurs et ils l’ont fait savoir en s’abstenant. Il a été ainsi décidé, compte tenu du contexte de crise sanitaire, de maintenir pour l’année 2021 le montant des subventions allouées en 2020 (voir ci-dessous). A ce propos, le maire Raymond Burdin s’est voulu rassurant « S’il y a des associations qui ont des soucis, on sera là ».

Pour en terminer avec les finances communales, une subvention d’un montant de 95 220 € va être demandée au Grand Chalon, au titre du fonds de soutien à l’investissement public local, dans le cadre du projet de réhabilitation et d’extension de la salle Alfred-Jarreau.

Le Conseil municipal s’est prononcé favorablement sur le projet de financement des travaux de raccordement des totems de signalétique au réseau d’éclairage public réalisés par le SYDESL (Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire). La participation communale envisagée serait de l’ordre de 1 453,20 €.

Enfin la Ville de Saint-Marcel va signer une convention « Chantier jeunes 2021 » avec les communes voisines de Lans et de Châtenoy-en-Bresse. Cette convention entre dans le cadre du dispositif « Chantiers Utiles », permettant à des jeunes de réaliser des petits travaux pour des organismes publics et en retour de bénéficier d’une aide venant en déduction du coût des activités proposées par la direction Enfance Jeunesse Famille.

Avant de clore la séance, Raymond Burdin a remercié les services et les élus qui ont permis à la commune d’obtenir le 4e prix des Villages Fleuris dans le cadre des décors de Noël.

Gabriel-Henri THEULOT

Les subventions en 2021

CCAS : 496 047 € ; Compagnie Temps Danse : 10 332 € ; Tennis Club : 6 230 € ; UNCAFN : 383 € ; Union Musicale : 12 303 € ; Vélo Club : 1 058 € ; CIFA Jean-Lameloise : 380 € ; Maison Familiale Rurale Etang-sur-Arroux : 40 € ; Les Papillons Blancs de Chalon, Louhans et leur région : 50 € ; Association Valentin Haüy : 50 € ; Ecoute et Soutien : 50 € ; Croix-Rouge Française : 50 € ; Secouristes Français Croix-Blanche : 50 € ; Secours Populaire Français : 50 € ; Team Rameau Garbolino : 250 € ; Val de Saône Cabillonum Riders : 285 € ; Soldats de France : 263 € ; La Vie À Deuche 71 : 250 € ; Vibr’Accords : 1 508 € ; Mieux Vivre : 250 € ; France Alzheimer 71 : 50 € ; Lire à l’Hôpital : 50 € ; Toujours Femme : 50 € ; DDEN : 30 € ; MFR La Clayette : 20 € ; Maison Familiale Rurale Semur-en-Auxois : 20 € ; Maison Familiale Rurale Bâgé-le-Châtel : 20 € ; Ecole des Métiers Dijon Métropole : 20 € ; Centre de Formation des Apprentis Saint-Marcel : 20 € ; MFR Anse : 20 € ; Amicale des Donneurs de Sang : 717 € ; Amicale Laïque des Ecoles Publiques : 598 € ; Arcadanse : 7 926 € ; Association Sportive collège Vivant Denon : 495 € ; Vivre Ronde : 425 € ; Association des Chasseurs Réunis : 250 € ; Badminton Club : 2 188 € ; Club de l’Amitié : 250 € ; Comité de Jumelage : 1 227 € ; Comité des Œuvres Sociales du personnel communal : 6 475 € ; Espérance Pétanque : 2 917 € ; FNACA : 425 € ; Football Réuni :19 677 € ; Gymnastique Rythme Santé : 449 € ; Handball Saint-Marcel : 9 308 € ; Judo Club : 11 669 € ; Saint-Marcel compétition auto : 280 € ; Amicale classe 2001 : 248,50 € .