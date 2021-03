Qui va gagner l’œuf géant en chocolat de la boulangerie pâtisserie Jouvenceaux ?

Benjamin Jouvenceaux, boulanger pâtissier à Châtenoy le Royal, organise un tirage au sort pour ces fêtes de Pâques dont le premier prix est un œuf géant en chocolat.

Une tradition ancienne fait que pour Pâques on décore les œufs de poules car ils sont symbole de fertilité et de renaissance. Ils représentent l’arrivée du Printemps et certaines civilisations avaient coutume de les offrir. Au fil des siècles, les décors de ces œufs sont de plus en plus raffinés. Le chocolat n’arrive qu’au XVIIIe siècle, les œufs sont vidés pour être remplis de chocolat liquide. Au milieu du XIXe siècle, la technique permet de solidifier le chocolat et de faire des figurines (œufs, poules, …). Selon les légendes, dans certaines régions comme en Alsace, c’est un lapin qui distribue les œufs en chocolat dans d’autres ce sont les cloches qui les rapportent de leur périple à Rome.

Cette année 2021, l’œuf représente pour Benjamin Jouvenceaux sa naissance comme artisan boulanger pâtissier à Châtenoy-le-Royal, il a donc décidé de se démarquer en réalisant un œuf géant qui mesure 70 cm de haut pour un diamètre d’environ 50 cm et un poids de presque 7 kg. Un travail de 3 jours pour construire, couche après couche de chocolat, cet œuf qui sera le premier prix d’un concours



Le principe : ce concours est ouvert à tous(tes) les clients(es) qui feront l’achat de 200 g de chocolat, que ce soit en tablettes, en moulage de Pâques ou en bonbons de chocolat. Pour l’achat de ces 200 g de chocolat, un bulletin avec nom et numéro de téléphone sera placé dans une urne et le 17 avril à midi il sera procédé au tirage, visible en direct sur la page Facebook du magasin.

Le premier emportera le magnifique œuf géant en chocolat au lait, le second une cocotte en chocolat et le troisième 200g de chocolat au choix dans le panel présenté au magasin.

Chaque client(e) pourra admirer cette belle réalisation qui est exposée à la boulangerie pâtisserie.

C.Cléaux