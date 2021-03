Le bureau de Tabac, Presse, Loto de la place du Marché change de  ̏propriétaire˝ à partir du jeudi 1er Avril

Sylvie et Franck Orlando, nouveaux buralistes, reprennent le tabac presse loto de la place du Marché à Châtenoy-le-Royal.

Dès le jeudi 1er Avril ils seront à pied d’œuvre pour servir les clients du tabac presse loto de la place du marché. Franck et Sylvie Orlando, originaires de Semur en Auxois, avaient envisagé depuis plusieurs années une reconversion dans le but de travailler pour eux-mêmes. Franck, âgé de 55 ans, a été commercial dans une entreprise de fabrication de sableuse durant 18 ans et son épouse Sylvie, âgée de 57 ans, a été lingère dans un lycée technique après avoir passé 20 ans dans la grande distribution. Leur parcours professionnel les a habitué au relationnel avec la clientèle et ils aiment le contact avec les gens. Au départ, cherchant plutôt à reprendre un restaurant, l’opportunité s’est présentée avec le tabac presse loto de la place du marché de Châtenoy-le-Royal qui était plus favorable au regard de la situation générée par la Covid 19.

Pour se familiariser avec le magasin, ils ont passé 3 semaines avec leurs prédécesseurs.

Les habitués du tabac presse loto trouveront toujours les mêmes produits dès la réouverture.

Le mercredi 31 mars le tabac presse sera fermé pour inventaire.

C.Cléaux

Horaires d’ouverture à compter du 1er avril :

Du lundi au vendredi de 6h30 à 19h00

Le samedi de 7h30 à 19h00

Le dimanche de 7h30 à 12h30.