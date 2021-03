Première vente publique de deux ouvrages à la maison du patrimoine de Fontaines 

Le Groupe de Recherches et d’Etudes Fontenoises, association à vocation historique et patrimoniale, met en vente ses deux derniers ouvrages à la Maison du patrimoine le 3 avril de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Un livre ou un ouvrage est écrit, argumenté, relu et corrigé par son ou ses auteurs afin de captiver, d’accrocher celles et ceux qui vont le découvrir. Pour l’écrivain qui a travaillé à la rédaction de l’ouvrage, qui a recherché les faits, les éléments étayant l’histoire, les documentaires, le moment de la lecture par les amateurs de livres reste le plus satisfaisant dès lors qu’il interpelle et amène à discussion. Ce travail de recherche sur la commune de Fontaines se trouve dans les deux ouvrages proposés à la vente à la Maison du patrimoine par le GREF.

- Le premier intitulé « C'ment qu'on causôt vers nous » reprend les expressions verbales usitées et la manière de parler à Fontaines. C’est une réédition du livre « le parler fontenois » édité en 1993 qui a été dépoussiéré mais aussi enrichi de mots anciens retrouvés dans des actes notariés anciens ou encore d’expressions typiques de Fontaines.

- Le second « Anales de Fontaines 2020 » est le N° 5, il reprend toutes les présentations faites durant l’année par les membres de l’association. Pour la première fois il y a un conte, écrit par un poète parisien Patrick Picornot, sur une histoire racontée par sa grand-mère fontenoise. Les anales sont riches en documents historiques et autres. La première édition des anales date de 2016 avec la sortie de 25 exemplaires et ce N° 5 de 2020 est lui tiré à 50 exemplaires dont 30 seront mis en vente.

Tarifs des ouvrages

« C'ment qu'on causôt vers nous » : 18 €

« Anales de Fontaines 2020 » : 13 €.

Ce même samedi 3 avril sera l’occasion de visiter la Maison du patrimoine où sont exposés des outils traditionnels de taillage de la pierre rappelant que l’histoire de Fontaines c’est aussi ses carrières.

C.Cléaux