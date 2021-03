Horticulture et maraîchage, de nouvelles serres à l’Atelier des PEP de Châtenoy-le-Royal

Avec 2500 m2 de serres supplémentaires sur son terrain situé au 33 rue du Pont à Châtenoy-le-Royal, l’Atelier des PEP offre la possibilité pour les jardins potagers ou fleuris d’un vaste choix de plants, du producteur au consommateur.

Impressionnant à voir cet ensemble horticole qui permet à des travailleurs handicapés d’avoir une orientation professionnelle. C’est une vingtaine de travailleurs par jour qui sont mobilisés depuis la semence, le mise en pots des plants et la vente au public. Une équipe encadrée par trois moniteurs. « Un véritable accompagnement de présence sur le plan social et professionnel » souligne Aurélie Comtet, directrice de l’ensemble des sites sur le Chalonnais et guide des lieux pour la circonstance en compagnie de Mélanie Pousserol, chef de service sur la site de la rue du Pont.

L’Atelier a déjà sa réputation en matière de plants de fleurs et plantes aromatiques. Toujours à la recherche de nouveauté en fonction de demandes de clients, il y a de quoi rendre agréable balcons et jardins. Un travail de fond puisque le laboratoire sème les graines et ensuite replante chaque plant dans de petits pots qui attendront patiemment leur maturité afin d’être transférer dans le magasin de vente. Des plants qui sont dans une vaste serre chauffée qui permet ainsi au plant de devenir « grand » et être commercialiser.

Durant la période automnale, outre cette serre toute neuve de mise en condition, trois autres travées de serres ont été implantées sur le terrain attenant et dont on pouvait voir grandir …. les chrysanthèmes. Ces travées sont réservées exclusivement au maraîchage avec des plants d’une vingtaine de variétés. La production de légumes sera ensuite commercialiser. Ainsi il sera possible d’acheter : épinards, salade, petits-pois, choux, etc … L’occasion de venir faire son marché de produits frais ayant poussés sur place et de façon raisonnée.

Une nouveauté pour cet Atelier des PEP qui ouvrira ses portes au public les samedis et jours fériés à partir de ce samedi 3 avril 2021 et ce jusqu’au 26 juin 2021, en plus des jours d’ouverture habituels du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h.

Il est possible également de s’approvisionner en terreaux divers, y compris de la véritable terre de bruyère mais aussi de pots décoratifs. Le stationnement est facile et des chariots permettent de faire ses courses facilement, le tout à des prix très raisonnables.

JC Reynaud