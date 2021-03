Le Parc des Expos de Chalon va accueillir le 29 janvier prochain l’Electro Night Frenchy

Vous êtes fan de musique électro... Alors, notez bien sur votre agenda, à la date du samedi 29 janvier 2022, le festival Electro Night Frenchy, qui se déroulera au Parc des Expositions de Chalon. Si bien sûr d’ici là ce foutu Covid-19 nous permet enfin de retrouver nos habitudes d’autrefois.

Tous les accros d’électro, et ils sont nombreux dans notre région, apprendront avec plaisir, et encore plus en cette période difficile que vit le monde du spectacle, l’organisation d’un festival électro en janvier prochain à Chalon. L’Electro Night Frenchy. Rendez-vous au cœur de la Bourgogne pour une nuit 100% électro avec de nombreux DJ's. Une soirée de dingue à ne pas manquer ! Plus de 9 heures de musique électro avec 9 DJ's francophones, dont 5 DJ's de renommée internationale.

Une star de l’électro participera à l’Electro Night Frenchy. On vous donne un petit indice. Elle était présente en 2019 dans les trois plus prestigieux festivals électro au monde, l’Electrobeach Music Festival (France), Tomorrowland (Belgique) et l’Ultra Music Festival (USA). A vous de deviner !... Vous avez trouvé ?

Pendant le festival on pourra assister à un apéro électro en compagnie de 3 DJ's, qui seront sélectionnés par concours via Facebook à partir du 21 juin 2021 et par concours live devant un jury en salle en novembre 2021.

La programmation bientôt connue



Quant à la programmation, encore quelques jours de patience... Elle devrait être annoncée entre le 15 avril et le 15 juin 2021 sur Facebook et Instagram ( @electro.night.frenchy ).

En attendant la mise en service d’une boutique officielle dans les semaines à venir, une billetterie est ouverte depuis le 24 mars dernier, où vous pouvez vous procurer votre précieux sésame pour cette soirée unique à partir de 25 €. Vous aurez également la possibilité d'acheter des billets VIF (Very Important Frenchy), vous donnant droit à un espace au backstage avec bar, places assises, vestiaire et stand photo avec les DJ's... sans oublier un parking privé.

Pour tout renseignement : Infoline : 06.68.31.79.05

E-mail: [email protected]

G.H.T.