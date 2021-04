Le Message de Pâques de Monseigneur Benoît Rivière, évêque d'Autun

Communiqué :

Message de PÂQUES de Monseigneur Benoît RIVIERE aux habitants de Saône-et-Loire

Au creux de nos doutes et de nos épreuves Pâques est un lumineux passage à accueillir

Cette année 2021, la pâque juive a précédé d’une semaine la pâque chrétienne. Toutes deux, anciennes et toujours nouvelles, ont un sens qui dépasse la sphère simplement religieuse. Certains peuvent demander : pourquoi donc vous replonger des millénaires plus tard dans l’événement de la libération du peuple des Hébreux à l’époque de Moïse et l’événement de la mort et de la résurrection du Christ, apparemment très éloignés de nos préoccupations présentes ?

Ensemble, juifs et chrétiens, nous avons soif de naitre toujours à la vie, et pour cela, d’être transformés par le mystère de Dieu agissant avec et pour les hommes. L’existence humaine n’est pas pour nous un problème à résoudre ! La vie est mystère. Nous recevons notre vie et celle de tout être créé comme un don gratuit. La vie nous dépasse et nous surprend, elle est toujours plus simple et plus tragique aussi que nous ne le pensions.

Pâques vient à point nommé ces temps-ci où on nous parle beaucoup de chiffres et de résolutions de problèmes. Pâques n’est pas la solution de l’énigme angoissante de la souffrance et de la mort. Pâques fait entendre aux oreilles de nos cœurs : une personne humaine n’est pas une question à résoudre, mais une fragilité qui appelle une reconnaissance. Personne ne peut se donner à lui-même l’existence. Personne ne peut se glorifier de lui- même.

Jésus, en tout semblable à nous, dévoile entièrement la simplicité et la fragilité que Dieu se risque entièrement à épouser ! Cela s’appelle l’’amour. Et l’amour est un risque, sans possibilité de revenir en arrière ! Avec l’Eglise catholique en Saône-et-Loire, je veux seulement vous dire : Pâques est une lumineux passage à accueillir au creux même de nos doutes et de nos épreuves !

+ Benoît RIVIERE