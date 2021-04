Le planning du collectif «Occupons» pour la 3ème semaine d'occupation de l'Espace des Arts

Entre poésie, musique, soleil, vent froid mais aussi rires, les sympathisants et membres du collectif «Occupons» apprennent à se connaître et se structurent un peu plus chaque jour. Plus de détails avec Info Chalon sur le programme de la 3ème semaine d'occupation de l'Espace des Arts.