Le préfet Fabien SUDRY condamne très fermement les dégradations et violences commises lors de la manifestation des agriculteurs à Dijon

Une manifestation s'est tenue mardi 6 avril 2021 à l'initiative de plusieurs organisations syndicales agricoles. A l'occasion des réunions préparatoires organisées avec les organisateurs, ceux-ci s'étaient engagés à ne pas dégrader de mobilier urbain et à ne faire montre d'aucune violence à l'égard des personnes.

Force est de constater que plusieurs manifestants se sont exonérés de cet engagement et ont dégradé les locaux de la DREAL situés boulevard Voltaire, incendié de nombreux déchets (grillages, palettes, pneus, etc.), fait preuve de violence à l'égard des forces de police et de gendarmerie engagées pour assurer la sécurité de la manifestation.

Ainsi, un policier a été blessé au cours de l'opération et de nombreux autres ont essuyé des jets de projectiles, voire des tirs à blanc, et un barrage policier a été forcé par un engin agricole qui a percuté les véhicules positionnés en travers de la route. Trois personnes ont d'ailleurs été interpellées et placées en garde à vue.

Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, condamne très fermement ces agissements qui ternissent l'image de la profession agricole et reste, comme toujours, à l'écoute des revendications qui ont été exprimées et auxquelles il a répondu par des propositions concrètes.