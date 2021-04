Bourgogne-Franche-Comté, 5ème région française à accueillir la démarche « Quartiers et bâtiments durables »

Le référentiel est structuré autour de 7 thèmes, identiques pour les cinq régions engagées dans la démarche : gestion de projet - ressources et matériaux mis en œuvre - gestion de l’eau - confort & santé - gestion de l’énergie - social & économie - territoire & site.

« La démarche a été initiée dans la foulée du Grenelle de l’environnement en Région PACA. Aujourd’hui, c’est une centaine d’opérations nouvelles par an dans cette région, avec une implication très forte de chaque corps de métier. »

UNE ASSOCIATION QUI MOBILISE TOUS LES ACTEURS CONCERNÉS

La trentaine de personnes réunies pour créer l’association en charge de faire vivre la démarche « Quartiers et bâtiments durables » en Bourgogne-Franche-Comté représente l’ensemble des professionnels de la filière du bâtiment et de l’aménagement : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvres, entreprises et artisans. À ces professionnels engagés s’ajoutent des institutions, des organisations professionnelles et des associations : Ordre des architectes (CROA), Syndicat des architectes (UNSFA), Fédération Française du Bâtiment (FFB), Fédération des métiers de l’ingénierie (CINOV), Cluster ROBINS, Arcanne...

« Ce qui fait le succès de la démarche, c’est la forte implication des professionnels, autour de la définition, de l’optimisation et de l’évaluation de la qualité dans la construction et la réhabilitation. Le fait en particulier que les artisans participent à l’expression d’une vision partagée introduit des éléments de disruption, indispensables pour apporter autre chose que le simple respect des normes venues d’en haut. »

L’espace d’échange interprofessionnel et d’apprentissage collectif est la colonne vertébrale de la démarche « Quartiers et bâtiments durables ». L’association n’a pas pour vocation de prescrire une solution technique plutôt qu’une autre mais de discuter autour des projets pour en améliorer la version finale. Les professionnels réunis en commission publique challengent chaque phase de l’opération sur la base du référentiel collectivement défini.

« Le partage et la confrontation d’idées créent une dynamique très positive, où chaque corps de métier est en mesure de faire valoir son expérience de terrain et s’enrichit d’une émulation créative et bienveillante. »