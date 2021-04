GEL DE PRINTEMPS - Le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte, saisit le ministère de l'agriculture

"Solidarité avec nos viticulteurs de Givry, Mercurey, Rully et l'ensemble des communes de la Côte Chalonnaise, des Maranges, du Couchois et de la Cauzanne" plaide le parlementaire de la 3e circonscription de Saône et Loire.