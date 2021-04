CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - A 65 jours du 1er tour du scrutin s’il est maintenu.

Marie-Guite Dufay a défendu l’action régionale et son bilan. Gilles Platret l’a attaquée sur le «déclassement» de la Région et des reniements financiers… Julien Odoul en a fait des tonnes sur la sécurité et demandé à la Présidente sortante de commenter les récentes décisions des Verts dans les villes où ils sont aux commandes. Jérôme Durain a eu les propos enflammés d’un avocat. Bref la campagne quoi.