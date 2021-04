Votre opticien chalonnais vous accueille dans ses deux enseignes : "Alexandre Opticiens" et "À première Vue"

Pendant ce confinement, vos deux enseignes chalonnaises "Alexandre Opticiens" et "À première Vue" restent ouvertes.

Le printemps est arrivé depuis le 20 mars et, avec lui, les premiers rayons du soleil. N’hésitez pas à vous exposer quelques minutes par jour, avec des précautions, la lumière naturelle est excellente pour la synthèse de la vitamine D, pour certains problèmes de peau et bien sûr pour le moral ! Mais attention, protégez vos yeux, votre peau et allez-y progressivement.

Besoin de choisir une nouvelle paire de lunettes de soleil ou de vue ? De réajuster votre monture actuelle ? Sachez qu’au centre-ville et sur la zone Carrefour, Aude Alexandre et son équipe vous accueillent et vous conseillent, même pendant ce confinement.



Aude ALEXANDRE se déplace également à domicile (voir article).



Les deux enseignes ont des horaires d’accueil différents.



Alexandre Opticien Lunetier (19, boulevard de la République)

Du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Le samedi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.



À première Vue, par Alexandre (2, rue René Cassin – ZA Carrefour)

Ouvert :

Le lundi : de 14 h à 19 h.

Du mardi au vendredi : de 10 h à 19 h non-stop.

Le samedi de 10 h à 18 h non-stop.



Renseignements :

Tél. : 03 85 42 78 00

19, boulevard de la République

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 42 78 00



Tél. : 03 85 49 20 50

2, rue René Cassin – ZA Carrefour – Parking facile

71100 Chalon-sur-Saône

Tél. : 03 85 49 20 50