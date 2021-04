Confinement : La boutique ‘CREA AVENIR’ a fermé de nouveau ses portes mais son site reste actif

Le clin d’œil info-chalon

Suite au nouveau confinement, le magasin ‘Créa-Avenir’ situé au 8 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône, concept store pour les familles qui propose un environnement responsable dans l’univers des bébés, des enfants et des adultes, est fermé.

Néanmoins, Aurélie et Virginie vous informent que leur site www.crea-avenir.fr reste actif et elles vous proposent plusieurs solutions :

- la récupération en boutique sur rdv

- la livraison gratuite par ses soins sur Chalon et quelques communes sur rdv (liste disponible sur le site)

- la livraison offerte en Mondial Relay jusqu’à la réouverture de la boutique

- la livraison à domicile en Colissimo pour 7,90€

Pour les joindre : [email protected], 07 83 83 40 89 ou Facebook

Continuons de consommer français et responsable et à soutenir tous les créateurs et entrepreneurs présents de cette boutique !

(Photo de une, image d’archive)

Publi-information