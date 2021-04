Le Syndicat mixte du Chalonnais retenu par le Ministère de l’Agriculture pour porter un Projet Alimentaire Territorial !

Le Syndicat mixte du Chalonnais a été retenu par le Ministère de l’Agriculture dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation pour l’émergence d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle du Chalonnais. L’objectif est de proposer une alimentation saine et locale aux scolaires et aux personnes âgées résidant en EHPAD et Maisons de retraite.