Après des jours d'atermoiements, la France suspend les vols en provenance du Brésil

Il aura fallu une polémique qui devienne politicienne pour que la France décide de prendre les choses en main sur la question du variant Brésilien.

Le Brésil ne s'en sort pas face à la situation épidémique et le maintien des relations aériennes et passagères entre la France et le Brésil soulève des commentaires de plus en plus forts en France, alors qu'aucune mesure particulière n'est mise en place pour se prémunir face au variant brésilien. Ce n'est que ce mardi que la France a annoncé suspendre ses vols entre les deux pays. Une suspension "jusqu'à nouvel ordre". Une annonce formulée par le Premier Ministre devant l'Assemblée Nationale.