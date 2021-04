Une des tables installée au Champ Liard par la commune de Champforgeuil a été volée

Les élus une fois de plus confrontés à une délinquance qui coûte cher aux contribuables.

Le besoin se fait sentir chez certains individus de saccager, de voler ou de brûler les biens d’autrui. Ont-ils conscience qu’en s’appropriant ce qu’il ne leur appartient pas, ils privent parfois et très souvent leurs proches, leurs amis du bien mis à disposition de la population par la collectivité locale ? Cette fois-ci c’est le vol d’une des 2 tables rondes installée en 2018 au Champ Liard qui va faire terriblement défaut à ceux et celles qui souhaiteraient l’utiliser pour un pique-nique ou un moment de détente. La table qui a disparu est la même que celle ci-dessous.

La municipalité de Champforgeuil a déposé plainte pour ce vol afin que le ou les auteurs soient sanctionnés comme il se doit. Les contrevenants risquent une peine de 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

Est-ce que, très sincèrement, risquer une peine aussi lourde vaut le coup pour une table dont le coût est de 300 € HT. Par contre pour la commune, en ces périodes où les dotations de l’état sont de plus en plus en baisse, ce coût n’est pas négligeable et prive les habitants de l’achat d’un autre équipement.

Une exaspération pour les municipalités qui mettent tout en œuvre pour avoir des communes propres et accueillantes et qui se retrouvent continuellement confrontées aux dépôts d’ordures en tout genre un peu partout, aux vandalismes et vols des biens collectifs.

C.Cléaux