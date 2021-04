3018, le nouveau numéro pour les victimes de violences numériques

Accessible 6 jours sur 7 et par messagerie

Le 3018, qui remplace le 0800 200 000, a vocation à devenir « la ligne nationale d’assistance pour tous les enjeux de protection des mineurs sur internet », a présenté le secrétaire d’État chargé de l’Enfance Adrien Taquet. Cette ligne confidentielle et gratuite, gérée depuis 2009 par l’association e-Enfance, est accessible par téléphone 6 jours sur 7, de 9 heures à 20 heures, mais également sur 3018.fr par Tchat en direct, via Messenger et WhatsApp. Avec connexion anonymisée possible pour garantir encore davantage de confidentialité à ceux qui hésiteraient à solliciter de l’aide ou à signaler leur situation. «Le 3018 dispose d’une capacité d’intervention unique en France via une procédure de signalement accélérée auprès des réseaux sociaux pour obtenir la suppression de contenus ou de comptes illégaux en quelques heures » a précisé le Secrétaire d'Etat.