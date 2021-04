CHALON-SUR-SAÔNE



Ses frères et sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Daniel MAITREJEAN



à l'âge de 71 ans.

Ses obsèques seront célébrées mardi 20 avril 2020, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.