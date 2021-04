REGIONALES: «Sauvetage de MBF Aluminium à Saint-Claude : Tout faire pour sauver l’emploi !», clament Gilles Platret et Jean-Marie Sermier

Communiqué :

Sauvetage de MBF Aluminium à Saint-Claude : Tout faire pour sauver l’emploi !

Gilles Platret et Jean-Marie Sermier sont pleinement solidaires des salariés de MBF Aluminium qui subissent de plein fouet des décisions des donneurs d’ordres alors que le marché des pièces de fonderie pour l’automobile est en transformation brutale.

Ces mutations économiques profondes doivent être accompagnées durablement par l’État et la Région en sa qualité de chef de file du développement économique.

S’il y a une seule chance de sauver l’emploi des salariés de la fonderie, alors il est du devoir de la Région de la saisir.

C’est pourquoi les élus de l’Union des Républicains, de la Droite et du Centre voteront le 26 avril prochain l’aide exceptionnelle de 1 million d’euros à MBF Aluminium.

Ce prêt régional devrait permettre de payer les salaires et d’offrir une chance à la reprise du site et de ses plus de 250 salariés.

Dans le Haut-Jura, où la crise accentue les difficultés, la Région ne doit pas simplement agir en réaction d‘un gouvernement qui se dérobe de sa responsabilité.

Nous espérons que la communication à laquelle chacun assiste sur ce dossier entre le gouvernement et Madame Dufay et l’espoir de court-terme donné aux salariés ne sont pas seulement orchestrés, à deux mois des élections, par un odieux cynisme qui serait intolérable.

Gilles Platret et Jean-Marie Sermier l’affirment : « Nous avons la conviction que la Région a les moyens d’offrir non pas un sursis, mais une perspective d’un avenir durable à ces sites emblématiques de notre savoir-faire industriel en Bourgogne et en Franche-Comté ».

Aux côtés des salariés de la fonderie de Saint-Claude et partout en Bourgogne et en Franche-Comté : Tout faire pour sauver l’emploi !

Gilles PLATRET, Conseiller régional

Jean-Marie SERMIER, Député du Jura