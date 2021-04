Alexandre BIAJOUX a souhaité réitérer ses félicitations à toutes les entreprises chalonnaises qui lui ont permis d’intégrer sa nouvelle agence MMA Chalon/Saône, 8 rue de la Trémouille, dans les délais !

De gauche à droite sur la photo ci-dessus :



François GAUTHERON entreprise REVERSO (revêtement sols et murs)

François DUPARAY Menuiserie du Chalonnais (menuiserie bois)

Arnaud DELAPORTE-PERI entreprise DBTP (Démolition, maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment)

Pascal SALVADORE entreprise BOURGOGNE MIROITERIE FERMETURES (vitrerie, menuiseries intérieures/extérieures PVC /bois/alu)

Olivier COTTIN cabinet DSA (Architecte)

Sébastien POURETTE entreprise POURETTE (électricité, plomberie, chauffage),

Alexis VAGINET entreprise VAGINET (plâtrerie, placo, isolation)

Entre la démolition totale des anciens locaux de l’ADMR, 8 rue de la Trémouille et l’emménagement de l’équipe MMA Chalon/Saône Alexandre BIAJOUX, 2 mois se sont écoulés…



Seulement 2 petits mois pour ce chantier au timing plus que serré, mené tambour battant grâce au suivi du cabinet d’architecte DSA et au professionnalisme hors pair de toutes les entreprises chalonnaises ayant participé aux travaux.

« Cela méritait bien la remise d’un petit présent (à défaut de pouvoir prendre un verre ensemble) à toutes ces entreprises lors de la dernière réunion de chantier où nous avons pu constater ensemble l’ampleur et la qualité du travail. » Alexandre BIAJOUX

MMA Chalon/Saône Alexandre BIAJOUX

NOUVELLE ADRESSE À CHALON/SAÔNE CENTRE-VILLE - À proximité des parkings place du collège et Q-Park Motte

8 rue de la Trémouille - 71100 Chalon/Saône - 03 85 43 02 72

