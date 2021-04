Rémy Rebeyrotte salue l'annonce du Président de la République sur les renforts de Police

Ce lundi 19 avril, cinq jours après le vote définitif à l'Assemblée Nationale de la Loi Sécurité Globale, le Président de la République, Emmanuel MACRON, vient d'annoncer la création immédiate de nouveaux postes de policiers en France.

Le Ministère de l'Intérieur et Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire ont décliné cette création de nouveaux postes pour la Saône-et-Loire : 16 dans la zone "Police" de Chalon-sur-Saône, 5 pour le seul Creusot, 2 à Mâcon. Ces effectifs étaient attendus. Il faut parallèlement rendre plus attractif la fonction d'Officier de Police Judiciaire. C'est le sens de la note et de la question écrite que je viens d'adresser au Premier Ministre et au Ministre de l'Intérieur dont je connais l'écoute sur ce sujet.

Un dernier mot pour rendre un hommage appuyé à nos forces de l'ordre, notamment Policiers et Gendarmes, pour tout le travail accompli tous les jours sur le terrain au service de l'intérêt Supérieur de la Nation et de l'ensemble de la population.

Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire