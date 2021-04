AVIS DE DECES - Madame Charlotte GANDRIAUX née BAILLY

EPERVANS, CHATENOY-LE-ROYAL, MELLECEY



Claudette et Georges Ninot,

sa fille et son gendre ;

David Ninot et Roselyne,

son petit-fils et sa compagne ;

Mattyas,

son arrière-petit-fils adoré ;

Marc et Bernadette Bailly,

son frère et sa belle-sœur ;

Valérie et Daniel Goudard, leurs enfants et petits-enfants ;

sa nièce et son neveu ;

et toute la famille ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Charlotte GANDRIAUX

née BAILLY

survenu le 16 avril, dans sa 95e année.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 21 avril, à quinze heures, à la chapelle d'Epervans.

Charlotte repose à la Chambre funéraire, 115, avenue Boucicaut de Chalon, où ses proches vous recevront les lundi et mardi de 15h à 17h.

La famille remercie le personnel de la Résidence Hubiliac pour sa gentillesse et son dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Edouard

son époux, décédé en 2003.