Un motard perd la vie sur la D978 à la sortie de Mercurey

La victime est un motard originaire de Côte d'Or et âgée d'une cinquantaine d'années.

Un important dispositif de secours a été déployé ce mardi en fin d'après-midi au niveau du Roc Blanc sur la D978 entre Mercurey et Aluze. Malgré la vingtaine de sapeurs-pompiers des centres de Chagny et Chalon sur Saône, le motard est décédé sur le coup, ainsi que le déclenchement d'une équipe du SMUR. Une enquête de gendarmerie a été ouverte par les gendarmes de Chagny et Saint Léger sur Dheune afin d'éclaircir les raisons du décès. La piste de la collision semble être écartée à ce stade de l'enquête et la piste d'un malaise semble privilégiée pour ce motard âgé d'un cinquantaine d'années. La circulation a été totalement interrompue dans les sens, le temps des opérations de secours, des relevés d'enquête et de l'arrivée des pompes funèbres.

Laurent Guillaumé