Une collecte de sang satisfaisante à Châtenoy-le-Royal.

Même si tout est bien préparé et bien organisé, il faut peu chose pour mettre tout le monde sous pression.

Quelle ne fût pas l’appréhension de Christiane Tremoy présidente de l’amicale de Châtenoy-le-Royal quand elle a appris que l’EFS serait en effectif réduit avec l’absence d’une infirmière alors qu’une cinquantaine de donneurs étaient inscrits à cette collecte du lundi 19 avril. Mais de nombreux facteurs sont entrés en jeux, à commencer par l’efficacité et le professionnalisme du personnel de l’EFS qui a passé un après-midi épuisant et sous tension permanente, ensuite le système avec le rendez-vous qui facilite le flux et pour finir l’aide apportée par les bénévoles de l’amicale qui ont préparé la salle, qui ont donné un coup de main pour installer le matériel de l’EFS et qui ont assuré comme pour chaque collecte la restauration des donneurs sans oublier l’aide à l’accueil.

Une collecte satisfaisante avec 52 donneurs présentés dont 3 nouveaux donneurs, ce qui a bien soulagé de ses craintes la présidente.

Les amicales ont un rôle essentiel dans la collecte de sang, elles apportent un plus par leur participation active en direction des donneurs que ce soit pour l’accueil ou la restauration. Les personnels de santé assurent la partie prélèvement (la partie professionnelle de l’acte), les bénévoles eux assurent la partie conviviale et le moment d’échange. Pour pérenniser les collectes, les amicales pour le don de sang bénévole ont besoin d’hommes et de femmes qui veulent bien s’investir au sein de leur association.

Prochaine collecte à Châtenoy-le-Royal : le lundi 26 juillet de 15h30 à 19h00

C.Cléaux